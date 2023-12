Acompanhe aqui as últimas notícias sobre a guerra Israel-Hamas.

Khan Younis é a segunda maior cidade da Faixa de Gaza e tem sido um dos principais alvos do exército israelita desde que o Hamas atacou Israel, a 7 de outubro, levando a novo escalar do conflito que já provocou mais de 15 mil mortos. Khan Younis foi, aliás, o primeiro local a ser bombardeado por Israel depois do fim do cessar fogo e os habitantes foram alertados esta segunda-feira para fugir das duas casas, avançou a Reuters Mas, afinal, qual a importância deste pedaço de terra, situada na zona sul da Faixa de Gaza?

Primeiro, a sua dimensão: além de ser a segunda maior, é também a segunda com mais população. Vivem em Khan Younis cerca de 400 mil pessoas — número superior só se encontra em Gaza. Neste momento, como consequência da saída dos palestinianos do norte, estão em Khan Younis mais de um milhão e meio de pessoas.

Foi também em Khan Younis, relata o jornal espanhol El Mundo, que nasceram os palestinianos mais procurados pela polícia israelita. Um dos exemplos é Yahya Sinwar, um dos líderes do Hamas responsável pelo ataque a Israel, no dia 7 de outubro, e que é considerado por Israel um dos seus grandes inimigos. Yahya Sinwar nasceu num dos campos de refugiados de Khan Younis.

Mas Yahya Sinwar não é o único membro do Hamas que é procurado por Israel. Mohammed Deif, um dos fundadores do Hamas, também nasceu num dos campos de refugiados desta cidade. Frequentou a Universidade Islâmica de Gaza, em 1987 juntou-se à Irmandade Muçulmana, tem estado ligado ao desenvolvimento de túneis em Gaza e também tem estabelecido várias ligações com o Irão — relacionadas com o fornecimento de armas.

Até agora, Khan Younis foi atacada por bombardeamentos aéreos, uma vez que não existiam militares israelitas nesta zona. O cenário deverá mudar nos próximos dias, já que o chefe do Estado Maior do Exército israelita avançou que as suas tropas estão a caminhar em direção ao sul. “Lutámos forte e exaustivamente no norte da Faixa de Gaza e agora vamos fazer o mesmo no sul”, avançou o chefe do exército de Israel.