A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA, na sigla inglesa) lamentou e denunciou esta terça-feira a morte de 130 trabalhadores da instituição na sequência da ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza.

Numa mensagem na conta pessoal na rede social X (ex-Twitter), o comissário-geral da agência, Philippe Lazzarini, disse que “entre os inúmeros civis, mulheres e crianças mortos na guerra” estão “confirmados 130 colegas da UNRWA”.

Among countless civilians, women, children in this war, 130 @UNRWA colleagues have also been confirmed killed.

No one is spared, a devastating and endless human tragedy.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 5, 2023