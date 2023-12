Em atualização

Várias escolas fecharam os portões com crianças e professores no interior “por precaução”, enquanto a polícia responde a um “incidente grave” em Moy Road, Aberfan, no sul do País de Gales, para o qual foi chamada na manhã desta terça-feira. Uma mulher, que estaria grávida, foi esfaqueada e levada para o hospital, mas não corre risco de vida.

As autoridades pedem que se evite a área dado que o incidente ainda está em curso. Um responsável por uma escola na localidade, a Greenfield School, destinada a crianças com necessidades especiais, informou na rede social X (ex-Twitter) que os portões foram fechados e que os alunos estão dentro do edifício por “precaução”.

Segundo o Telegraph, uma testemunha disse que a mulher que foi esfaqueada estava grávida e que estaria a levar um dos filhos à escola no momento do ataque.

We are aware of an ongoing police incident in Aberfan. We just wanted to reassure you that as a precaution we are keeping the pupils safe inside the building, and all perimeter gates are locked. Rhiannon S. Davies, Head Teacher of Greenfield School.

Outra escola também indicou aos pais das crianças que fechou as portas por precaução e pediu que não ligassem para a escola para garantir que a linha telefónica está livre caso a polícia queira entrar em contacto. Como estas duas, haverá outras na mesma situação, “encerradas por precaução, em resposta a um incidente em curso”, informou a Câmara de Merthyr Tydfil.

Segundo a polícia, uma mulher de 29 anos foi esfaqueada e levada para o hospital, mas não estará em risco de vida. O suspeito está em fuga. As escolas “ativaram os seus protocolos de confinamento para manter os alunos em segurança enquanto o incidente decorre”, indicam ainda.

#UPDATE | South Wales Police were called just before 9.10am this morning with a report that a 29-year-old woman had been stabbed on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr.

The suspect left the scene immediately after the incident and enquiries are ongoing to find him. pic.twitter.com/6a4Z7DSb3W

— South Wales Police (@swpolice) December 5, 2023