“Noam, a minha filha de 12 anos, não me deixa sair de casa. Perguntei-lhe se podia levar o lixo e ela não o permitia”, contou Hen Avigdori, citado pelo The Guardian. O pai da ex-refém do Hamas falou numa conferência de imprensa em Israel sobre o impacto que o cativeiro em Gaza teve sobre as crianças. Muitas regressaram traumatizadas, malnutridas e com casos sérios de piolhos.

Noam Avigdori e a mãe, Sharon Avigdori, de 52 anos, foram levadas a 7 de outubro do kibutz Be’eri, mantidas durante 50 dias num quarto em Gaza que partilharam com outros familiares. Foram libertadas a 25 de novembro, no segundo dia de tréguas entre Israel e o Hamas. De acordo com o pai, guionista de comédia na televisão israelita, a menina acordou algumas vezes durante a noite a gritar, mas está “num bom estado, em geral”, considerou, acrescentando: “Está a processar tudo.”

Danielle Aloni, de 45 anos, e a filha Emilia, de 5 anos, foram levadas do kibutz Nir Oz e mantidas em cativeiro durante 49 dias. Sharon Aloni Cunio, de 34 anos, irmã de Danielle, também foi levada para Gaza com as filhas gémeas de 3 anos, Emma e Yuli. Foram libertadas a 27 de novembro. “As filhas da minha irmã [Sharon], Emma e Yuli, acordam a chorar, não conseguem dormir na maioria das noites. Felizmente, conseguem sorrir de vez em quando”, revelou Moran Aloni, irmão de Danielle e Sharon, na mesma conferência de imprensa, citado pelo jornal britânico.

“A filha da minha irmã Danielle, Emilia, não a deixa ir a nenhum lado sem ela, seja onde for, mesmo que seja para ir à casa de banho ou a um quarto lá em cima, em casa dos nossos pais”, contou ainda. Sharon e as meninas foram separadas do pai, David, que foi levado pelo Hamas para uma outra localização antes da sua libertação. De acordo com Moran, foram mantidos em “condições terríveis”, num quarto “muito, muito pequeno” que tiveram de partilhar com outras 10 pessoas.

Yael Mozer Glassberg, médica no Centro Médico Infantil Schneider de Israel, indicou que todos os reféns perderam 10 a 15% do seu peso durante o cativeiro, com acesso escasso a comida e condições de higiene “terríveis”. “Nunca na minha vida vi esta quantidade de piolhos e também tinham mordidas de piolhos no corpo“, comentou. Algumas crianças não tomaram banho durante as 7 semanas de cativeiro. “O terror psicológico foi terrível”, acrescentou. “É injusto dizer que voltaram com quadros de saúde mais ou menos bons. Não, não voltaram”, rematou.