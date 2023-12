Esta terça-feira olhamos para o resultado do estudo internacional que avalia os alunos de 15 anos em todos os países da OCDE. Daqui por cerca de duas horas, pelas 10 da manhã, são conhecidos os resultados de mais um PISA. Até 2015 Portugal estava a obter resultados surpreendentes nestes testes, resultados que revelavam uma progressão das aprendizagens tão rápida que houve mesmo quem falasse em “milagre português”. Em 2018 já não houve qualquer progresso, houve mesmo um retrocesso, pelo que é grande a expectativa relativamente aos resultados de mais um PISA, o PISA 2022. Este estudo já apanha sete anos de governação socialista e também deverá refletir o impacto da pandemia, pelo que vamos querer divulgar e discutir os seus resultados em detalhe no Contra-Corrente. Será que estes testes são assim tão importantes?

