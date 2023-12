“O meu trabalho não está terminado até eu estar morto e enterrado. Espero que isso seja daqui a muito, muito tempo.”

As palavras foram ditas por John Lennon e descobrir que foram proferidas exatamente no dia em que foi assassinado torna tudo um pouco mais tétrico. Regressamos a 8 de dezembro de 1980, data em que o ex-Beatle foi baleado mortalmente à porta de casa, em Nova Iorque, EUA. É a recordar os eventos deste último dia de vida que se dedica o primeiro de três episódios de John Lennon: Murder Without a Trial, disponível na Apple TV+ esta quarta-feira, 6 de dezembro. Muitos dos envolvidos (testemunhas, médicos, advogados) falam pela primeira vez; há áudios inéditos do assassino confesso, Mark David Chapman; e a narração é feita por Kiefer Sutherland.

Esclareçamos um ponto essencial: daqui não sai nenhuma grande revelação, isso pode ficar claro já, mas há um sentimento comum na maioria dos entrevistados — o de que não vale a pena continuar a ignorar o assunto.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.