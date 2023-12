Com quase 30 anos de carreira, o cantor Enrique Iglesias assinou esta quarta-feira um acordo com a Influence Media Partner a quem vendeu todo o catálogo musical, assim como os direitos do seu nome e imagem.

Segundo a Bloomberg, o valor do catálogo não é conhecido, no entanto, uma fonte próxima do artista afirmou ter sido vendido, no mínimo, por 93 milhões de euros. “Podíamos ter feito mais dinheiro se tivéssemos ido a mais sítios, mas não o fizemos porque não era disso que se tratava. Era uma questão de relação, de como podíamos ajudar-nos uns aos outros e posicionar essa música”, afirmou o manager do filho de Julio Iglesias, Fernando Giaccardi. Segundo o mesmo, o artista madrilenho acompanhou sempre de forma muito próxima o processo de negociação.

“As minhas canções têm um enorme significado tanto para os meus fãs como para mim. Estou entusiasmado por trabalhar com a equipa da Influence Media. Estou confiante de que construiremos uma parceria duradoura para a minha música e projetos futuros“, afirmou Enrique Iglesias.

Por sua vez, também a Influence Media Partner se pronunciou sobre o contrato afirmando que ter o artista na família é “um grande momento de mudança”. “Durante um quarto de século, Enrique cativou os fãs de todo o mundo com êxitos que bateram recordes e que entraram nas tabelas. De ‘Experiencia Religiosa’ a ‘Hero’ e ‘Bailando’ a ‘I Like It’ e ‘Be With You’, há poucos artistas que se aproximam do que Enrique alcançou comercialmente”, afirmou a empresa, acrescentando: “Não podíamos estar mais entusiasmados de fazer uma parceria com uma das figuras mais reconhecidas da música moderna.”

Desde outubro que, junto de Ricky Martin e Pitbull, Enrique Iglesias tem subido aos palcos de mais de 25 recintos dos EUA e Canadá. Em setembro, lançou a música Así Es La Vida, o primeiro single do seu próximo álbum, Final Vol.2, que será lançado em fevereiro de 2024.

Assim como o cantor, também Sting, Bob Dylan e Justin Bieber concluíram recentemente a venda dos seus respetivos catálogos musicais.