O prémio Turner, um dos mais influentes do mundo da arte, foi atribuído ao artista britânico Jesse Darling, cujo trabalho “perturba noções de trabalho, de classe, do ser britânico e de poder”, anunciou a organização esta quarta-feira.

O prémio criado em 1984, no valor de 25 mil libras (29,2 mil euros), visa “promover o debate público sobre novos desenvolvimentos na arte contemporânea britânica” e é atribuído a artistas nascidos ou sediados no Reino Unido por trabalho apresentado nos 12 meses anteriores.

Os finalistas deste ano, para além de Darling, eram Ghislaine Leung, Rory Pilgrim e Barbara Walker.

Em comunicado, a Tate, que o atribui, lembrou que “a prática recente de Jesse Darling engloba escultura, instalação, texto e desenho”.

O júri elogiou o seu uso de materiais e de objetos do quotidiano, como cimento, barreiras fundidas, fitas de alerta, dossiês de escritório e outros para transmitir um “mundo familiar, mas ainda assim delirante”.

Nascido em Oxford, no Reino Unido, em 1981, Jesse Darling estudou na Central Saint Martins, da Universidade das Artes de Londres, e completou um mestrado em Belas Artes na escola Slade, da University College London.

Em 2021, de acordo com a biografia compilada pela Tate, Darling lançou a primeira coleção de poesia, intitulada “Virgins”.

O artista foi nomeado para o prémio Turner pelas exposições individuais “No Medals, No Ribbons”, na Modern Art Oxford, e “Enclosures”, no Centro de Arte de Camden.

O júri do prémio Turner de 2023 foi presidido pelo diretor da Tate Britain, Alex Farquharson, e composto pelo diretor do Centro de Arte de Camden, Martin Clark, pelo curador-chefe do Museu de Arte Contemporânea de Bordéus, Cédric Fauq, pela diretora da Wellcome Collection, Melanie Queen, e pela diretora artística do Cromwell Place, Helen Nisbet.