Mais de vinte deputados dos partidos da esquerda da Assembleia da República decidiram subscrever um apelo feito por iniciativa dos deputados do PCP, a favor do “cessar-fogo imediato, duradouro e sustentado que conduza à cessação da atual escalada de violência na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e em Israel”.

O apelo é subscrito pelos deputados do PCP, mas também por socialistas como Ana Paula Bernardo, Isabel Moreira, Ivan Gonçalves, Jamila Madeira, Luís Graça, Mara Lagriminha, Miguel Costa Matos ou Tiago Brandão Rodrigues, assim como a bloquista Joana Mortágua. No total, há 22 deputados que assinam o texto, que defende as posições já expressas pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Assim, lê-se neste apelo não só uma defesa do cessar-fogo e da proteção humanitária dos civis que continuam na região, mas também a caracterização de Israel como uma “potência ocupante”.

O texto, enviado pelo grupo parlamentar do PCP, recorda a resolução da ONU sobre “a proteção dos civis e o cumprimento das obrigações legais e humanitárias face à grave deterioração da situação na Faixa de Gaza e nos restantes territórios palestinianos ocupados, incluindo Jerusalém Leste, e em Israel”.

“Entre outros aspetos, a resolução apela a uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada que conduza à cessação das hostilidades; exige o fornecimento imediato, contínuo, suficiente e sem entraves de bens e serviços essenciais aos civis em toda a Faixa de Gaza; apela à revogação da ordem de Israel, a potência ocupante, aos civis palestinianos e ao pessoal das Nações Unidas, bem como aos trabalhadores humanitários e médicos, para evacuar todas as áreas da Faixa de Gaza a Norte do Wadi Gaza e deslocarem-se para o Sul de Gaza; rejeita firmemente quaisquer tentativas de transferência forçada da população civil palestiniana; e reafirma que uma solução justa e duradoura para o conflito israelo-palestiniano só pode ser alcançada por meios pacíficos, com base nas resoluções relevantes das Nações Unidas e em conformidade com o direito internacional”, lê-se no texto.