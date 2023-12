Ucrânia desbloqueia posto fronteiriço após protestos de camionistas polacos

Segundo Koubralov, os primeiros 15 camiões com destino à Ucrânia já se encontram no posto fronteiriço do lado polaco e 25 outros com destino à Polónia já iniciaram os procedimentos do lado ucraniano.

A fronteira deve ser totalmente desbloqueada e não devem ser permitidos mais bloqueios”, insistiu.

No início de novembro, as empresas de transportes polacas bloquearam, primeiro três e depois os quatro, postos fronteiriços para veículos pesados de mercadorias entre a Ucrânia e a Polónia, em protesto contra os camionistas ucranianos, cuja concorrência consideram “desleal”.

Acima de tudo, exigem o restabelecimento de um sistema europeu de licenças para as empresas de transportes ucranianas que enviam camiões para a Polónia.

O bloqueio criou filas intermináveis na fronteira e representa um grande problema económico para Kiev, que depende fortemente da estrada para as suas exportações e importações de mercadorias.

A União Europeia (UE) abandonou este sistema para apoiar Kiev após o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Inicialmente assinado por um ano em junho de 2022, o acordo para liberalizar o transporte de mercadorias entre a Ucrânia e a UE foi posteriormente prorrogado até junho de 2024.