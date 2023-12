Esta terça-feira analisamos as entrevistas das principais figuras do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos esteve ontem aqui na Rádio Observador, José Luís Carneiro esteve a semana passada, mas a agenda política continua a ser muito marcada por António Costa que, depois de a semana passada ter realizado um conselho de ministros no Porto, e ter andado de inauguração em inauguração e de anúncio em anúncio, ontem despediu-se do Parlamento e à noite ainda deu uma longa, muito longa entrevista em que fez não apenas uma defesa apaixonada do seu legado como nem sequer se esforçou por sair do registo de campanha eleitoral, fazendo repetidos ataques ao PSD. É caso para perguntar que espaço terá o seu sucessor, e que influência terá ele nas suas políticas, sobretudo se pensarmos que vai continuar sentado na cadeira de primeiro-ministro, mesmo que primeiro-ministro de um governo de gestão, daqui até pelo menos 10 de Março. É isso que queremos discutir no Contra-Corrente, para além da forma como tem decorrido a campanha para a liderança do Partido Socialista. Quem é que tem sido mais costista? Pedro Nuno ou José Luís Carneiro?

