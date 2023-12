Afinal o polémico parágrafo da Procuradoria Geral da República podia nem ter sido escrito e a situação do país não seria muito diferente da atual. Depois de ter dito, logo pela manhã do seu primeiro dia como primeiro-ministro de um Governo em gestão, que o parágrafo sobre o seu processo-crime foi “determinante” para a sua demissão, António Costa veio admitir que o dinheiro no gabinete de Vítor Escária podia ter levado ao mesmo. Em entrevista à TVI e à CNN, o socialista voltou a atirar ao Presidente da República pela antecipação de eleições e acena com a possibilidade de uma “barafunda” pós-eleitoral.

O caso de justiça que o envolve foi o tema de arranque da conversa, com o primeiro-ministro a voltar a garantir consciência tranquila ao ponto até de estar convencido que “isto tudo acabará ou numa não acusação ou com o arquivamento ou, no limite, com uma absolvição”. Tem esperança que o caso possa ser tratado “com a diligência possível”, mas está preparado para uma longa espera, durante a qual vai deixar suspensa a possibilidade de exercer cargos públicos.

