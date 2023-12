A TAP vai processar os ordenados, em dezembro, já sem cortes para os trabalhadores, com exceção da administração que continua a ter com redução de 30%. Os salários eram para ter sido pagos sem cortes em novembro, mas o Ministério das Finanças atrasou-se, conforme o Expresso noticiou, na aprovação dos novos acordos de empresa.

Mas não aconteceu a tempo dos ordenados de novembro e, por isso, só em dezembro serão processados sem cortes, e receberão também em dezembro o valor cortado em novembro.

Luís Rodrigues, presidente da TAP, em encontro com jornalistas, falou em mal entendido resolvido. E assim os acordos de empresa acordados com sindicatos podem avançar.

Os cortes tinham acabado em julho mas em novembro face à incerteza política, segundo noticiou o Expresso, a companhia voltou a pagar salários com cortes.

No mesmo encontro, Luís Rodrigues não quis comentar o processo que a sua antecessora interpôs contra a companhia, no qual pede uma indemnização de 5,9 milhões de euros.

“Não comentamos processos”.

E quanto à privatização admite que em 2024 poderá ser difícil concretizar a venda, que continua a defender (“entendo que é a melhor solução a privatização”), já que o país vai para eleições em março e dificilmente haverá tempo para concluir o processo. Mas sobre o modelo de venda e o futuro da companhia em termos de privatização, Luís Rodrigues remete para o acionista. “Não estamos concentrados nisso agora”. Ainda assim os potenciais candidatos, nomeadamente os três grupos de aviação que têm sido referidos — Lufthansa, IAG e Air France/KLM — têm “dito informalmente” que percebem as condições políticas e não se afastaram. No entanto, conclui: “Até ver esse tema [privatização] não existe. Quando houver notícias sobre ele falaremos”.

Mas sobre 2024 acredita que “pode ser um bom ano, mas há muitas variáveis em cima da mesa”. Admite que o crescimento será mais moderado, de 3-4% ao ano, em termos de receitas. Mas “o nosso orçamento é mais agressivo do que isso”, ainda que o plano de reestruturação que está ainda em vigor limite a operação porque impede a TAP de ter mais aviões e novas rotas.

Luís Rodrigues diz que está focado em continuar a entregar “bons resultados e boas performances” e espera que o mundo da aviação e o país possa “olhar para a companhia com outros olhos”. E desabafa: “estamos apostados em que a TAP saia das notícias. 2023 foi uma montanha russa inacreditável”, admitindo que a TAP foi “um saco de pancada de uma CPI (comissão parlamentar de inquérito)”.

O aeroporto também pode limitar a operação. Sobre o novo aeroporto, Luís Rodrigues não fala em preferências dizendo que “a TAP só quer que o aeroporto tenha condições” e é para isso que “tem trabalhado com a ANA e com o Governo”. No final, o importante com o novo aeroporto salientou “desde que as condições sejam iguais para todos não há problema”.