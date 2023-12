Esta quarta-feira olhamos para o conflito no Médio Oriente. As diferenças de opinião entre a administração dos Estados Unidos e Israel tornaram-se ontem mais evidentes, apesar de Washington continuar a opor-se, nas Nações Unidas, a resoluções que pedem o cessar-fogo imediato. Ontem Joe Biden falou com o primeiro-ministro Netanyahu e ficou claro que Washington e Tel Aviv não têm os mesmos planos para o pós-conflito, assim como ficou claro que o presidente dos Estados Unidos está preocupado com aquilo que considera ser a perda de apoio internacional aos objetivos do Estado judaico, que não dá sinais de querer interromper a sua campanha. No Contra-Corrente discutimos se o tempo se está mesmo a esgotar para Israel ou se, pelo contrário, Israel está mais próximo de conseguir os seus objectivos. Qual será a hipótese certa?

