O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, disse esta quarta-feira que a Arábia Saudita está prestes a conseguir uma operação nuclear, com uma central energética a começar a funcionar em breve.

A Arábia Saudita está à beira da operação nuclear, começando com este reator de investigação que visitei hoje e mais tarde com instalações maiores”, explicou Grossi, após uma visita a uma central nuclear naquela país.

O responsável da agência das Nações Unidas para a energia atómica indicou ainda que “o reator de investigação de baixa potência entrará em funcionamento em breve” e mostrou-se “muito impressionado com o grau de profissionalismo” do setor da energia nuclear na Arábia Saudita, bem como com as instituições dedicadas ao ensino, ao seu desenvolvimento e regulamentação.

A Arábia Saudita está a desenvolver o seu emergente setor nuclear para utilizações pacíficas e comprometeu-se a cooperar e a seguir os regulamentos estabelecidos pela AIEA para construir a sua primeira central nuclear.

Em 2018, o Governo saudita anunciou um programa pacífico de energia atómica e, em outubro de 2023, a primeira missão reguladora da AIEA visitou o país e afirmou o compromisso saudita com “a segurança de todas as aplicações e fontes de radiação”.

Segundo a agência da ONU, a Arábia Saudita utiliza fontes radioativas na medicina, indústria, investigação e educação, possuindo uma indústria significativa de Materiais Radioativos de Origem Natural (NORM).

No entanto, as autoridades sauditas alertaram em diversas ocasiões para o facto de serem forçadas a desenvolver um programa de armas nucleares se houver uma proliferação de armas nucleares no Médio Oriente, especialmente no Irão.