O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, é o cabeça de lista do partido pelo círculo eleitoral de Lisboa. Aos 47 anos e pouco mais de um ano depois de ter sucedido a Jerónimo de Sousa, Raimundo enfrenta as suas primeiras eleições legislativas enquanto líder e segue no primeiro lugar do maior círculo nacional.

No Porto, Alfredo Maia é o escolhido para encabeçar a lista do PCP. Tem 61 anos, é jornalista de profissão e é um dos atuais deputados comunistas na Assembleia da República. Nas legislativas de 2022 foi Diana Ferreira quem encabeçou a lista do Porto.

Além de Lisboa e Porto, a CDU revela ainda que João Dias, atualmente deputado, é o cabeça de lista por Beja. O candidato do PCP tem 50 anos, é enfermeiro e já representou o partido no Parlamento em três legislaturas. Sandra Cardoso, professora de 52 anos, é a número um pelo círculo eleitoral de Braga. Foi eleita na Assembleia Municipal de Braga, mas nunca teve assento na Assembleia da República.