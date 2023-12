Ian Snyder, de 34 anos, sobreviveu a uma queda de cerca de 300 metros de um penhasco, onde ficou preso durante três dias até ser resgatado pelas autoridades do Hawai. O homem encontrava-se a fazer uma caminhada, sozinho, por um trilho e saiu do incidente com o braço esquerdo partido e o olho direito inchado.

Em conferência de imprensa realizada na passada terça-feira no Hawai, Snyder afirmou que estava a caminhar sozinho no início da semana passada quando sofreu uma reviravolta inesperada numa jornada “traiçoeira”, escreve a ABC News.

O homem caiu 300 metros de um penhasco, ficando apenas ao lado de um riacho. Snyder disse não se lembrar exatamente do momento em que caiu, mas descreveu que estava numa zona alta e que “precisava de voltar” a descer. “Quando acordei não tinha ideia do que tinha acontecido. Estava claramente mal. Não me consigo lembrar se era dia ou noite na primeira vez que acordei”, acrescentou.

Assim que a sua família se apercebeu do desaparecimento do atleta, contactou as autoridades locais para dar conta do ocorrido. A polícia de Honolulu iniciou imediatamente as buscas, a par da comunidade de caminhadas de Oahu. Os vídeos partilhados pelo homem nas redes sociais acabaram por ser determinantes no processo de busca, com a polícia a encontrá-lo três dias depois, na quinta-feira.

“Fiz as pazes com Deus. Sei que é o meu salvador e ficarei bem, quer viva ou morra. Ao mesmo tempo, queria viver. Não estava a desistir da vontade de viver”, contou Snyder sobre as horas que antecederam o seu resgate, que foi descrito como “memóravel” e “um milagre” pelas autoridades envolvidas no resgate.