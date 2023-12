A FIFA, a Meta e a Tesco foram os nomes citados com maior frequência em casos de abusos de trabalhadores migrantes ao longo do último ano, segundo um relatório publicado na quarta-feira pela organização não governamental Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC).

A organização registou, entre dezembro de 2022 e novembro deste ano, 613 casos de abuso de trabalhadores migrantes, ligados a 389 empresas. A maior parte delas estão sediadas na América do Norte e Europa, sendo que as que têm sede nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Qatar foram as citadas com mais frequência em casos de abusos.

Segundo a análise, a FIFA foi o nome mais citado, num total de 14 casos de abusos. É seguida pela Meta e Tesco, em nove casos, e pela Ahold Delhaize & Hannaford, em cinco.

