Numa noite fria de dezembro, mesmo a pedir um tempo bem passado em frente da lareira, os jogadores do Sporting enfrentaram a temperatura de calções e t-shirt. Louve-se o sacrifício, porque as clareira nas bancadas de Alvalade denotava que o calor humano também era pouco. Mas os nórdicos sabem lidar com isso e de um pequeno nada fazem fogo que derrete o mais gelado dos cenários. Gyokeres quebrou o gelo de um jogo que estava com pouca chama. Tudo começou com o futebol chinelo de meter o dedo de Matheus Reis que fez a defesa do Sturm Graz cair em avalanche. O sueco esperava o cruzamento dentro da pequena área e estava feito o golo que serviu de tempero à cadência insossa.

Na Liga Europa, para já, fazer melhor era impossível. Fazer pior, também. O Sporting tinha como certo que ia terminar no segundo lugar do grupo D e que ia obrigatoriamente ter que passar pelo playoff se quisesse estar presente nos oitavos de final. Incapaz de fazer mudanças no destino, as responsabilidade contra o Sturm Graz eram nulas. Por muito que Rúben Amorim dissesse que “jogar num clube grande tem muitas coisas boas, mas não há dias de folga” era difícil resistir à margem de manobra que tinha. Assim, o técnico fez sete alterações em relação à derrota contra o Vitoria SC, de Guimarães.

Quando alguém tira o dia para descansar, outros têm que trabalhar. Era o caso do Sturm Graz que ainda tinha em jogo o futuro nas competições europeias. A equipa austríaca disputava o terceiro lugar com o Raków e o consequente passaporte para a Liga Conferência. “Temos de meter a carne no assador e estar com muita autoconfiança, contra um adversário difícil”, lembrou o treinador do Sturm Graz, Christian Ilzer. “Temos de ser corajosos e fazer o que sempre fazemos: meter em campo o nosso jogo”.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Sturm Graz, 3-0 6.ª jornada do grupo D da Liga Europa Estádio de Alvalade, em Lisboa Árbitro: William Collum (Escócia) Sporting: Franco Israel, Ricardo Esgaio (Dário Essugo, 56′), Luís Neto, Coates, Matheus Reis (Gonçalo Inácio, 45′), Daniel Bragança, Hjulmand (Morita, 45′), Nuno Santos (Pote, 75′), Trincão, Paulinho e Gyokeres (Edwards, 45′) Suplentes não utilizados: Adán, Francisco Silva, Diomande e Eduardo Quaresma Treinador: Rúben Amorim Sturm Graz: Scherpen, Gazibegovic, Affengruber, Lavalée, Schnegg, Horvat (Hierlander, 83′), Stankovic, Kiteishvili (Javi Serrano, 75′), Prass, Jatta (Boving, 57′) e Sarkaria (Wlodarczyk, 83′) Suplentes não utilizados: Maric, Wiener-Pucher, Johnston, Borkovic , Teixeira, Fuseini, Geyrhofer e Dante Treinador: Christian Ilzer Golos: Gyokeres (39′) e Gonçalo Inácio (61′ e 71′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Stanković (75′)

Mesmo com as mudanças, os leões não deixaram que isso acontecesse. Talvez nesta fase o plantel do Sporting até seja algo subvalorizado ao nível da profundidade. Mérito de Amorim que soube fazer crescer alguns elementos que tendiam a mostrar-se menos evoluídos. Afinal, a equipa verde e branca conseguiu apresentar uma frente de ataque onde Paulinho e Gyokeres coexistiram, Daniel Bragança e Hjulmand fizeram dupla no meio-campo e onde a defesa foi composta pelos sólidos Coates, Matheus Reis e Luís Neto.

Na primeira parte, além do golo, Gyokeres cabeceou ao ferro e Hjulmand testou a meia distância. Matheus Reis, que somou a assistência esteve também em destaque. Rúben Amorim, parecendo que seguia a lógica de quem joga melhor vai descansar mais cedo, retirou o trio do relvado ao intervalo. Entraram Morita, Gonçalo Inácio e Marcus Edwards. E não, não era trocar alhos por bugalhos, era tocar alhos por alhos mais frescos.

O Sturm Graz não foi capaz de causar perigo e, visto que a Atalanta ia vencendo de forma confortável o Raków, os austríacos não precisavam de forçar nada. Rúben Amorim inclusivamente arriscou ver como Dário Essugo de saía a jogar como lateral. Nessa fase, os leões tiveram um canto à direita do ataque e Gonçalo Inácio desviou ao primeiro poste para mais um golo. Não seria o único do internacional português. Dez minutos depois, Coates cabeceou ao poste e Inácio limpou a confusão ao arrumar a bola dentro da baliza e completar o bis.

Nesta fase, a temperatura do jogo, que foi subindo com os golos do Sporting, tinha escalado para um nível aceitável. A equipa dos leões deixou em nome de Francisco Trincão a dívida de golos que contraiu nos minutos finais. Para o conjunto de Alvalade estava tudo bem e para o Sturm Graz também. O grupo D terminou com a Atalanta no primeiro lugar (14 pontos). O Sporting (11 pontos) ficou em segundo, esperando agora adversário para o playoff de acesso aos oitavos de final. O Sturm Graz acabou por cair para a Liga Conferência, enquanto que o Raków diz adeus às competições europeias.