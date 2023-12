A poucos dias de os socialistas decidirem quem vai suceder a António Costa na liderança do partido, Luís Montenegro vai mantendo a marcação cerrada àquele que será, muito provavelmente, o próximo secretário-geral do PS: Pedro Nuno Santos. Focado essencialmente na Educação, o presidente do PSD recordou os “ziguezagues” na questão da contagem dos anos de serviço dos professores dos ministros Alexandra Leitão e João Costa, ambos apoiantes de Pedro Nuno, para lançar o ataque: estes protagonistas não merecem a confiança dos portugueses.

“Esta gente que muda de opinião só porque o primeiro-ministro se demitiu? Só porque há eleições no horizonte, estas pessoas tem alguma credibilidade? Isto é que a preparação? Isto é que é ambição? Será isto suficientemente consistentemente para merecer o apoio maioritário do povo português?”, foi desafiando Luís Montenegro, durante o jantar de Natal do grupo parlamentar social-democrata.

Em rigor, também Montenegro foi evoluindo na sua posição sobre esta matéria. Em 2019, então como rosto da oposição interna a Rui Rio, o agora líder do PSD criticou o seu antecessor por tentar forçar o Governo socialista a sentar-se à mesa com os representantes sindicais dos docentes. “Já percebemos que não há condições financeiras para acolher as pretensões dos professores”, disse.

