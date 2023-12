Esta quinta-feira olhamos para a nova imagem institucional. Custou 74 mil euros e desde que foi revelado que está envolvido em polémica. O governo encomendou uma nova imagem gráfica para a República portuguesa, dois rectângulos, um verde e um vermelho, mais uma bola amarela no meio. Essa imagem está a ser usada em toda a comunicação do governo, da correspondência às páginas da internet, passando também pelos cartazes ou pela decoração de palcos e palanques. A controvérsia deriva dessa imagem não respeitar o conjunto dos elementos que formam a bandeira nacional, sobretudo não ter qualquer referência às armas nacionais, as quinas, os castelos, a esfera armilar. Há já um cidadão que entregou uma queixa-crime na Procuradoria Geral da República e o que queremos discutir hoje é se toda esta polémica se justifica ou se não é mais uma tempestade num copo de água. Será que uma queixa-crime vale a pena?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.