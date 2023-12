A Portugal Ventures anunciou a saída das empresas Spinach Tours e Watgrid, que deixam assim de fazer parte do portefólio da sociedade de capital de risco do grupo Banco Português de Fomento. Em comunicado, é anunciado que as participações da Portugal Ventures nas empresas vão passar para dois grupos internacionais.

Pedro de Mello Breyner, vogal executivo da Portugal Ventures, diz que a entidade “cumpriu o seu papel” enquanto investidor público de capital de risco “nas fases mais iniciais” dos dois projetos. Este responsável refere que foi partilhado “o risco com os fundadores, contribuindo para o crescimento dos seus negócios, valorizando-os e criando condições para que os projetos alcancem as metas que sejam atrativas para que outros operadores ou empresas entrem nos projetos e as conduzam para a consolidação do seu crescimento internacional.”

Pedro de Mello Breyner acrescenta que a entrada em cena das entidades internacionais permitirá às duas startups “manter os seus negócios” e potenciar “a entrada em novos mercados e potenciar o know-how das duas equipas”.

A Spinach Tours esteve pouco mais de um ano no portefólio da Portugal Ventures. A empresa liderada por João Paiva Mendes opera na área do turismo e chegou através da iniciativa “Call Turismo”. Em Lisboa, por exemplo, é possível alugar um veículo elétrico e reservar viagens temáticas para ver os pontos mais relevantes da cidade, com uma forte componente interativa. De acordo com o site da Spinach Tours, existem visitas temáticas para explorar Lisboa através de uma história narrada pelo cantor Toy ou através de uma aventura de espiões da Segunda Guerra Mundial.

A Portugal Ventures não indica qual é o grupo internacional no setor dos operadores turísticos que vai ficar com a participação e também não menciona montantes. É indicado que o atual produto da Spinach Tours se vai manter, assim como “a estrutura da sua equipa, que irá permitir abrir portas para a internacionalização e continuar o desenvolvimento das suas experiências globalmente”.

João Paiva Mendes, o CEO da Spinach Tours, vê com bons olhos a saída “precoce” do capital por parte da Portugal Ventures, mas fala em sentimento de responsabilidade pela “entrada de novos acionistas no capital” da empresa.

A relação entre a Portugal Ventures e a Watgrid foi ligeiramente mais longa, começando em julho de 2021. A empresa liderada por Rogério Nogueira está focada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a digitalização de processos em indústrias onde os líquidos têm primazia. A participação que a Portugal Ventures tinha na Watgrid vai passar para a Enartis, multinacional italiana do grupo Esseco com presença global no setor das bebidas alcoólicas.

“A parceria com a Portugal Ventures foi estratégica para o crescimento e desenvolvimento da Watgrid, o que nos permitiu expandir as nossas operações e desenvolver novos produtos. A aquisição pela Enartis, irá permitir oferecer a tecnologia inovadora Winegrid a mais adegas em todo o mundo, e reforçar o nosso portfólio de soluções com a experiência e o know-how da Enartis.”

Atualmente, a Portugal Ventures tem sob gestão 269,1 milhões de euros e 159 empresas no portefólio, como a Defined.ai, a Didimo ou a Tonic App.