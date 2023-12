O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro argumentou esta quarta-feira que o PPD/PSD e o seu líder, Luís Montenegro, não são alternativa política e limitam-se a fazer “a guerra e a caramunha” ao Governo socialista.

“É muito importante que os cidadãos tenham conhecimento dos investimentos que estão a ser realizados por todo o país, porque o PPD e o doutor Luís Montenegro limitam-se a fazer a guerra e a caramunha [ou seja, a queixa ou lamúria] em relação ao Governo”, disse.

À margem da visita que efetuou esta quarta-feira às obras do futuro Hospital Central do Alentejo, em construção em Évora, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre críticas do líder do PSD sobre o Governo alegadamente estar a aproveitar investimentos para fazer campanha.

Na terça-feira à noite, num jantar em Beja, integrado no périplo do programa “Sentir Portugal” que realizou naquele distrito alentejano, nos últimos dias, Luís Montenegro aludiu a este tema.

Na sua intervenção, Montenegro manifestou-se chocado por ver “todos os dias cerimónias” em que participam membros do atual executivo socialista, agora em gestão, “como se o Governo estivesse a iniciar” funções.

Confrontado pelos jornalistas, José Luís Carneiro, que é candidato a secretário-geral do PS, mas é também ministro da Administração Interna (MAI) do governo socialista que se encontra em gestão, criticou o líder social-democrata.

“Por um lado, dizem que não há investimento e que o investimento tarda em chegar à vida das pessoas”, mas, “quando veem o Governo a visitar os resultados concretos do investimento e onde estamos a colocar o dinheiro dos portugueses, vêm também fazer a caramunha porque o Governo está a visitar os investimentos”, comparou.

Lembrando que a visita desta quarta-feira às obras do novo hospital foi na qualidade de candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro afiançou que os socialistas “estão a responder aos compromissos” assumidos “com as populações do Alentejo” e “por todo o país“.

E deixou um conselho ao PSD e a Montenegro: “Era mais importante que, em detrimento da crítica, pudessem conhecer, para poderem formular críticas e opiniões de forma mais fundamentada”.

“Porque se verifica que o PPD/PSD não tem uma alternativa política e, portanto, tem uma atitude muito aleatória, muito de bate e foge, ou seja, não é assim que se resolvem os problemas do país”, acrescentou.

Pelo contrário, defendeu, os problemas do país resolvem-se “diagnosticando os problemas, encontrando soluções de financiamento para resolver esses problemas, investindo e vendo o resultado desse investimento”.

E o futuro Hospital Central do Alentejo, num investimento que “ultrapassará os 230 milhões de euros” e que é “o maior investimento público que está a decorrer no país” – excetuando projetos na área dos transportes -, “é um desses exemplos”, frisou.

Questionado ainda sobre as conclusões da 28.ª conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP28), que terminou hoje, no Dubai, o candidato socialista reconheceu que “os objetivos têm que ser assumidos em termos globais” e lembrou que Portugal tem “compromissos muito claros” nesta matéria e “continua comprometido com os objetivos da descarbonização da economia e da alteração das condições de vida económica e social”, para “uma vida mais sustentável em termos ambientais”.

Na corrida à liderança do PS, cujas eleições diretas vão ter lugar esta sexta-feira e sábado, José Luís Carneiro tem como adversários Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.