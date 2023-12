Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A vice-editora do Komsomolskaya Pravda, descrito pelo Presidente russo, Vladimir Putin, como o seu “jornal favorito” foi encontrada morta no seu apartamento, em Moscovo.

A notícia foi avançada pela agência TASS, citado pelo jornal britânico Independent, que disse que Anna Tsavera, de 35 anos, foi encontrada pelos seus pais, um ano após a morte “misteriosa” do seu antigo chefe, Vladimir Sungorkin.

Segundo o site russo Baza, que tem ligações aos serviços secretos russos, a vice-editora tinha falado com os pais, tendo dito que andava a sentir-se indisposta e com febre.

“Depois, não estabeleceu contacto durante muito tempo e eles ficaram preocupados, por isso foram a sua casa, onde encontraram o corpo”, começou por explicar um agente da polícia à TASS.

As autoridades russas abriram uma investigação para apurar as causas da morte, sendo que não há qualquer indício de violência ou de que alguém tenha entrado forçadamente em casa.

A polícia suspeita de que ela tenha desenvolvido uma infeção respiratória nos dias anteriores e que possa ter morrido com uma “insuficiência cardíaca aguda”, revela o Hindustian Times.

Anna Tsavera trabalhava há seis anos no “jornal favorito” de Putin, que é o maior da Rússia, tendo tido cerca de 83,9 milhões de leitores em outubro.

Em 2020, o Presidente assinalou o 95.º aniversário do “lendário Komsomolka”, que “percorreu um longo caminho criativo e escreveu páginas brilhantes e inesquecíveis na história dos meios de comunicação social russos”.

Na altura, avisou que era “crucial que os atuais funcionários do jornal” transmitissem “estas tradições de geração em geração e se” esforçassem “por manter a posição de referência do jornal no mercado russo dos meios de comunicação social”, acrescentou.

Dois anos depois destas declarações, o editor do jornal, Vladimir Sungorkin, morreu, com 68 anos, de um aparente ataque cardíaco. No entanto, a sua morte foi considerada suspeita, após os médicos legistas terem encontrado sinais de asfixia.

Antes, o editor tinha sido acusado pela Comissão Europeia, de “divulgar e legitimar a propaganda agressiva anti-Ucrânia e anti-Ocidental do regime de Putin, sob a autoridade direta do Kremlin, num dos meios de comunicação social mais populares da Rússia”.