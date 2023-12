Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou esta quinta-feira à Alemanha numa visita surpresa, numa altura em que os líderes europeus estão reunidos em Bruxelas e acabam de anunciar a abertura das negociações para a adesão ao bloco comunitário.

“Zelensky tem compromissos na área de Rhine-Main [perto de Frankfurt]”, adiantou durante a tarde um porta-voz da polícia alemã em declarações à AFP.

O próprio líder ucraniano confirmou mais tarde que chegou à base militar norte-americana na cidade de Wiesbaden que serve de sede do Comando do Exército dos Estados Unidos para a Europa e África. “Fui novamente convencido da excelente qualidade do apoio militar dos EUA à Ucrânia. Precisamos muito dela para a vitória”, escreveu numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Following my visit to Norway, I arrived at the U.S. Army Command in Europe, which is based in Wiesbaden, Germany.



I was once again convinced of the excellent quality of U.S. military aid to Ukraine. We critically need it for the victory!



We expect that the U.S. Congress will… pic.twitter.com/LEkpAEJDC2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023