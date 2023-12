O que acontece a uma alma bondosa quando o mundo se envolve em guerras, luta contra uma crise económica, procura a salvação ambiental e tenta escapar a extremismos e intolerâncias? O resultado pode muito bem ser o momento de Luís Severo, cantautor de 30 anos que se apresentou esta quinta-feira, 14 de dezembro, na Culturgest, em Lisboa. Foi o primeiro de dois concertos (o segundo acontece este sábado, dia 16, na mesma sala) para antecipar o seu quarto álbum, Cedo ou Tarde, a ser editado a 19 de janeiro (sobre o qual já deu uma entrevista ao Observador).

Passam 10 minutos da hora marcada e eis que Luís Severo é recebido em palco com uma ovação. Vem sozinho, camisa aprumada, num registo elegante que viria a pautar toda a atuação, fazendo adivinhar a maturidade com que apresentaria canções novas mas também como iria reformular temas antigos — alguns dos quais já podem ser considerados “clássicos”. À sua frente, uma miríade de folhas e ramos caídos, plantas despidas projetadas, o outono profundo que se instalou, a representação teatral de um disco menos luminoso, construído entre confinamentos da pandemia.

Sob o único foco de luz aceso na Culturgest, Luís Severo começa contido, com um nervosismo inofensivo que o caracteriza, ao afirmar a sua Incerteza, um dos singles já desvendados do novo disco, no qual aborda as dúvidas quanto ao fim de um amor. O público está com o artista e não há engasgos ou indícios de ansiedade — que só tornam a persona de Severo mais afável e carismática — a turvar a performance.

