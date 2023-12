Bernardo Blanco vai ser o cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Lisboa e Rui Rocha, presidente do partido, volta a ir como o número um por Braga, círculo por onde foi eleito nas legislativas de 2022 quando ainda não era líder do partido. Carlos Guimarães Pinto, ex-presidente da IL, também repete o lugar que ocupou nas últimas eleições, o primeiro pelo Porto, com Patrícia Gilvaz em segundo.

João Cotrim Figueiredo, que os liberais já anunciaram como o número um às eleições para o Parlamento Europeu, é também o cabeça de lista pelo círculo da Europa nas próximas legislativas.

Joana Cordeiro, atual deputada da IL, volta a ser a primeira deputada na lista por Setúbal, e Mariana Leitão, atual chefe de gabinete, é a número dois por Lisboa. O independente Pedro Brinca é o candidato por Coimbra e também a independente Graça Canto Moniz segue na lista de Lisboa.