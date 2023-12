É um fim de semana prolongado mas que vai terminar com um ou mais líderes do Campeonato por altura do Natal. Apesar de haver jogos oficiais até dia 23, neste caso a contar para a Taça da Liga, a 14.ª jornada da Primeira Liga coloca em confronto os quatro primeiros classificados que estão separados por apenas dois pontos. É por isso que, no final da ronda, na noite de segunda-feira, existem várias conjugações de resultados que podem permitir que Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga passem o Natal na liderança, sendo que no caso dos minhotos, caso aconteça, será sempre num cenário de primeiro lugar partilhado com duas equipas.

O teu estilo favorito é ação? ???? Então este ‘trailer’ é para ti ???? Lembras-te de onde estavas e como festejaste estes golos marcados por Sporting CP e FC Porto? ???? ???? SportTV #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #CriaTalento #SCP #FCP #NâoPára pic.twitter.com/JEQD0ouRdH — Liga Portugal (@ligaportugal) December 14, 2023

Quando os filmes são bons ????, há cenas que não nos saem da cabeça ???? É hora de recordarmos algumas das melhores dos duelos entre SC Braga e SL Benfica ???? Qual o golo que mais festejaste? ???? SportTV #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #CriaTalento #SCB #SLB #NâoPára pic.twitter.com/9SlmxHpha9 — Liga Portugal (@ligaportugal) December 14, 2023

As decisões começam no domingo, com o Sp. Braga a receber na Pedreira o Benfica (20h30). Apesar de vir de uma derrota em Nápoles que colocou fim ao sonho de chegar aos oitavos da Liga dos Campeões mas nem por isso impediu a passagem ao playoff de acesso aos oitavos de Liga Europa, o conjunto minhoto atravessa a melhor fase no Campeonato com quatro triunfos seguidos e um total de 22 nos últimos 24 pontos possíveis. Pela frente estará um Benfica quase em contraponto com a trajetória dos arsenalistas: ganhou a derradeira partida em Salzburgo, conseguindo assim manter-se nas provas europeias mesmo caindo da Champions para a Liga Europa, mas registou três empates nos cinco últimos jogos para o Campeonato, dois na Luz.

Há ainda um outro dado a ter em conta, relativo à última temporada: até abril, altura em que teve uma série de quatro encontros sem vencer, o Benfica perdeu apenas uma partida para a Primeira Liga e em Braga, onde também foi eliminado na Taça de Portugal após desempate por grandes penalidades. Ainda assim, a equipa encarnada é a única entre ambos que pode ambicionar a chegar à liderança isolada do Campeonato no final da ronda, necessitando de ganhar e que o clássico em Alvalade termine empatado. Já os bracarenses, em caso de triunfo, podem acabar na liderança partilhada da Liga se Sporting e FC Porto se “anularem”.

Na segunda-feira entram em campo os atuais líderes (20h30), num encontro que valerá sempre o primeiro lugar isolado em caso de triunfo de Sporting ou FC Porto. As duas equipas chegam ao clássico após triunfos internacionais, entre Champions e Liga Europa, mas com momentos diferentes na Primeira Liga, entre a segunda derrota consecutiva fora dos leões em Guimarães e os três triunfos seguidos dos azuis e brancos que igualam a melhor série até ao momento na prova. Ainda assim, existe uma nuance: a formação de Rúben Amorim soma por vitórias os jogos das competições nacionais feitos em Alvalade na presente temporada, não tendo qualquer derrota a atuar em casa no Campeonato desde fevereiro quando perdeu… com o FC Porto.

É aqui que entronca também uma curiosidade do clássico que pode isolar um dos rivais, entre Sporting, FC Porto e o próprio Benfica: apesar de ter começado com uma derrota no Dragão frente aos azuis e brancos, Rúben Amorim teve de seguida quatro empates para o Campeonato com um triunfo pelo meio a contar para as meias-finais da Taça da Liga com dois golos nos minutos finais de Jovane Cabral. No entanto, esse seria o único triunfo do técnico leonino contra Sérgio Conceição desde que assumiu o comando dos leões em março de 2020, levando nesta fase uma série de cinco desaires consecutivos entre Primeira Liga, meias-finais da Taça de Portugal de 2021/22 e a derradeira final da Taça da Liga em Leiria, em janeiro. Mais: os dragões não perdem em Alvalade para o Campeonato desde agosto de 2016, quando Jorge Jesus era ainda o técnico do Sporting, somando a partir daí duas vitórias e quatro empates (os primeiros dois sem golos).

Os cenários de liderança isolada ou partilhada do Campeonato no Natal

Sporting (31 pontos)

Liderança isolada se ganhar ao FC Porto (34)

Liderança partilhada se empatar com o FC Porto e o Benfica não ganhar ao Sp. Braga (32)

FC Porto (31 pontos)

Liderança isolada se ganhar ao Sporting (34)

Liderança partilhada se empatar com o Sporting e o Benfica não ganhar ao Sp. Braga (32)

Benfica (30 pontos)

Liderança isolada se ganhar ao Sp. Braga e Sporting-FC Porto terminar com empate (33)

Sp. Braga (29 pontos)

Liderança partilhada se ganhar ao Benfica e Sporting-FC Porto terminar com empate (32)

Luzes ????, câmara ????, ação ???? Os melhores filmes ???? pedem as grandes estrelas ???? e o currículo destas não deixa espaço para dúvidas ???? Quem vai estar de pé quente na 14.ª jornada da #LigaPortugalBetclic?#LigaPortugal #CriaTalento #SCB #SLB #SCP #FCP #NãoPára pic.twitter.com/PzF1BbnjaV — Liga Portugal (@ligaportugal) December 14, 2023

