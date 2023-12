Salvo melhor juízo, este é o melhor livro de Duarte Belo, de toda uma já extensa bibliografia (50 títulos, dos quais 26 em parceria, se as contas não me falham). Depois de ter feito um belo testemunho de homenagem a Orlando Ribeiro (1911-97) falecido meses antes, depois de ter feito uma viagem pelo país continental com José Mattoso (1933-2023) e Suzanne Daveau (1925-), em 2001, o fotógrafo andarilho como nenhum outro em Portugal publica agora, num único volume, dois ensaios visuais “em homenagem” a António Marcos Galopim de Carvalho (n.1931) e a Fernando Catarino (n.1932), respetivamente Terra Mineral e Terra Vegetal.

Este diálogo ou conversa com “os velhos” que ensinam e não devem ser esquecidos — enfim, este tributo intergeracional —, podia não fazer parte do programa pessoal de Duarte Belo — filho dum poeta estimado, que ele também revisita amiúde —, mas o facto de os tornar tão presentes ao longo dos anos, além da dádiva evidente, aponta-nos o ponto alto a que ele próprio se propõe levar o seu inventário imagético do território português, integrando-o numa tradição ou cânone que importa ter presente nos “dias de amanhã”. Na verdade, esta atitude não surpreende quem reconhece no seu trabalho o grande elogio de — e o zelo por — ancestralidades naturais e culturais, que as intervenções daqueles sábios nos ajudaram a conhecer e perceber. Porém, a postura de Duarte Belo afigura-se como rara ou pouco comum num país que, em muitos aspetos, tende a perder de vista o chão muito antigo que pisa e lhe poderia servir de “bússola”. E os nonagenários homenageados hão-de ver nele, além de um amigo bastante mais novo, presumo, também um herdeiro e um trabalhador incansável como eles o foram, no esforço de dar a conhecer — e a pensar — o território em que vivemos e ao qual pertencemos. “Nas suas respectivas áreas científicas, e no ensino, ambos desenvolveram um trabalho notável que hoje se define como uma referência e inspiração contínuas”, lê-se em Terra Mineral, p. 10, e tem uma variante em Terra Vegetal, p. 1.



Título: “Terra Mineral / Terra Vegetal”

Autores: Duarte Belo e João Abreu

Editor: Museu da Paiagem

Páginas: 153 + 167

Preço: 21,79 €

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.