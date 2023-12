O semanário Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa, vai deixar de ter edição em papel a partir de janeiro de 2024, passando a publicar-se apenas online, anunciou o diretor da publicação, padre Vítor Gonçalves.

Todo o caminho tem etapas, tem escolhas e tem escolhos”, escreve o sacerdote, num texto publicado na página do jornal na Internet, recordando que o jornal diocesano, que comemora 91 anos em janeiro de 2024, “será um missionário discreto e constante de Jesus Cristo, o Único que é a Verdade, junto de cada leitor”, como sublinhou o então cardeal-patriraca de Lisboa, Manuel Cerejeira, no primeiro número, em 10 de janeiro de 1932.

Segundo Vítor Gonçalves, a etapa em que o jornal vai entrar “corresponde ao dinamismo digital que a comunicação nestes tempos (…) oferece”, passando a estar “acessível a qualquer hora e em qualquer lugar, com a atualidade que a edição e distribuição em papel não permitia”, e sem custos.

Desde a sua fundação, a Voz da Verdade publicou já 4.545 números. Entre os diretores que já teve, conta-se o nome de Américo Aguiar, o mais novo cardeal português e atual bispo de Setúbal. Nos últimos anos, outras dioceses portuguesas deixaram de ter jornais em papel, como Leiria e Coimbra, passando para o digital.

Em Leiria, que chegou a ter os semanários A Voz do Domingo e O Mensageiro (propriedade do Seminário Diocesano), o caminho foi feito, inicialmente, com a extinção dos dois títulos e criação de um único jornal, Presente, que posteriormente foi também extinto, dando origem ao boletim digital REDE.

Paulo Adriano, do gabinete de imprensa da diocese de Leiria-Fátima, revela que, além de um portal com informação atualizada diariamente, a diocese distribui todas as quintas-feiras o boletim digital REDE, que em muitas edições atinge perto de 60 páginas e chega a cerca de 3.100 endereços de email. O site tem uma média de 800 visitas diárias, segundo Paulo Adriano.

A REDE assinalará em janeiro de 2024 cinco anos de publicação ininterrupta, com Paulo Adriano a assinalar que as notícias sobre o Papa Francisco são das mais lidas, pelo conjunto de leitores que, em cerca de 1/3 tem mais de 65 anos.

Os custos de produção estiveram na base da migração para o online.

Em Coimbra, também o jornal Correio de Coimbra passou a estar disponível apenas na sua versão digital.