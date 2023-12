O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu “aprender” com a morte de três reféns israelitas que foram baleados, por engano, pelas forças de Israel. E que quando a ofensiva terminar, Gaza estará sob controlo das forças de Telavive.

Acompanhado pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant, e pelo ministro sem pasta Benny Gantz (que faz parte do gabinete de guerra), Netanyahu disse aos jornalistas que Israel, um país de “luto” pelas três mortes, vai “aprender as lições” e “fazer tudo o que é possível para salvar as vidas” dos reféns que permanecem em Gaza.

Israel manterá também “o esforço militar e diplomático” para garantir que todos os reféns regressam a casa”. Lamentando a “morte trágica dos nossos três reféns”, quando “procuravam a salvação e o desastre aconteceu”, o primeiro-ministro israelita indagou “o que teria acontecido se…, se tivesse sido diferente…”.

