O Representante da República para a Madeira considerou que a atribuição do Prémio Pessoa 2023 ao cardeal José Tolentino Mendonça evidencia a sua importância como “figura única da Cultura e da Fé” e enche de orgulho a Região.

Com esta importante distinção, fica mais uma vez evidenciada a condição de D. Tolentino enquanto figura única da Cultura e da Fé, nas suas múltiplas facetas como Homem de Letras e Príncipe da Igreja”, diz Ireneu Barreto numa nota distribuída na Madeira.

O Representante da República sublinha que no atual contexto, “num tempo de guerra e angústia, a voz singular de D. Tolentino deve ser uma luz que nos ilumina a todos no caminho da tolerância do Outro e da compreensão entre os Homens”.

José Tolentino Mendonça nasceu no concelho madeirense de Machico, no extremo leste da Madeira, em 1965.

Ireneu Barreto saúda “publicamente, com profunda alegria, a atribuição do Prémio Pessoa ao Cardeal D. Tolentino de Mendonça”, apresenta as maiores felicitações por mais esta distinção que “volta a encher de orgulho os seus conterrâneos nesta Região Autónoma”.

O cardeal José Tolentino de Mendonça venceu o Prémio Pessoa 2023, segundo o anúncio, quinta-feira, do júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.