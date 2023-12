A França conquistou este domingo o seu terceiro título mundial feminino de andebol, após bater a Noruega, por 31-28, em Herning, na Dinamarca.

As gaulesas, que ao intervalo lideravam já por 20-17, tinham sido campeãs em 2003 na Croácia e em 2017 na Alemanha, neste caso frente à mesma rival deste domingo.

No longo historial de confronto direto, a Noruega bateu a França nas finais de 1999, 2011 e 2021, pelo que, nesta rivalidade, ainda lidera por 3-2.

Perante 12.000 espetadores, quase todos afetos à Noruega, as francesas foram quase sempre mais fortes, ganhando importante vantagem quando a sete minutos do fim atingiram os 29-25, quatro golos de diferença depois de terem roubado três bolas em outros tantos ataques consecutivos.

A França junta assim o título mundial ao olímpico conquistado em Tóquio2020, onde a Noruega levou o bronze -, frente às bicampeãs da Europa.

No historial dos Mundiais, a Noruega e a Rússia dominam com quatro títulos, seguidas pela França, União Soviética e Alemanha de Leste, com três.

Depois há nove nações com um título, nomeadamente a Hungria, Jugoslávia, Dinamarca, Roménia, Checoslováquia, Países Baixos, Alemanha, Coreia do Sul e Brasil.

A Dinamarca venceu a Suécia por 28-27 e ficou em terceiro lugar.

O Campeonato do Mundo de 2025 vai ser coorganizado pela Alemanha e Países Baixos.