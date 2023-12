Jornada 14 de clássicos e em que tudo pode mudar nos quatro primeiros lugares, que jogam entre si. Primeiro clássico: Sporting de Braga-SL Benfica. Os dois chegam com resultados distintos da Europa que acabaram por provocar o mesmo destino — a queda para a Liga Europa. Quem vencer passa para a frente da classificação, antes do outro clássico desta segunda-feira. Com leões e dragões no sofá, guerreiros e águias medem forças e vai poder acompanhar tudo numa Emissão Especial que pode ouvir em direto na Rádio Observador.

A bola rola na Rádio Observador depois do Jornal das 20h, e já com a análise de Márico Cagica, que no final da partida assina o Relatório de Jogo. Já o ex-árbitro Pedro Henriques, o nosso “áudio-árbitro”, vai acompanhar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e faz a súmula depois do apito final em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador está o humorista encarnado João Pinto.

A emissão especial tem a coordenação do Nuno Santos e, no Estádio Municipal de Braga, o relato fica a cargo do Ricardo Loureiro e do Vítor Tomé.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.