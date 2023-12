Ultrapassado o susto, chegava a hora de manter o fôlego. Depois de ter estado matematicamente de fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões durante a semana, acabando por beneficiar da vantagem no confronto direto contra o AC Milan para seguir em frente, o PSG procurava aumentar a distância na liderança da Ligue 1 e continuar o caminho rumo ao habitual destino de se sagrar campeão francês.

A equipa de Luis Enrique regressava ao Campeonato na sequência do empate contra o Borussia Dortmund e podia ficar ainda mais tranquilo na liderança, já que tanto Nice como Mónaco tinham perdido nos últimos dias. O adversário, porém, não era o mais acessível: o PSG visitava o Lille de Paulo Fonseca, quarto classificado e vindo de 14 jogos consecutivos sem perder em todas as competições.

“Foi muito difícil perder por 7-1 no ano passado, agora queremos estar mais equilibrados. O mais importante é ter coragem para fazer o nosso jogo, ter a iniciativa e ter a bola. E será preciso defender bem. Já não têm Neymar ou Messi, mas têm Dembélé e jogadores mais fortes coletivamente, são mais uma equipa com Luis Enrique”, disse o treinador português, que durante a semana também garantiu o apuramento do Lille para os oitavos de final da Liga Conferência através do primeiro lugar do respetivo grupo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, este domingo, Luis Enrique lançava Danilo, Ugarte e Vitinha no onze inicial, colocava Barcola e Dembélé nas costas de Mbappé e não contava com Gonçalo Ramos, já que o avançado está com gripe. Do outro lado, Paulo Fonseca não tinha qualquer jogador português na condição de titular, apresentando apenas o ex-Boavista Angel Gomes nas costas de Yusuf Yazıcı, mas contava com Tiago Santos e Ivan Cavaleiro no banco de suplentes.

A primeira parte terminou sem golos e sem grandes oportunidades, com Vitinha a ter o único remate enquadrado com um pontapé que Chevalier defendeu por cima da trave (36′). O PSG conseguiu finalmente abrir o marcador à passagem da hora de jogo e através de uma grande penalidade cometida por Diakité sobre Lucas Hernández, com Mbappé a converter o castigo máximo (66′).

Luis Enrique mexeu logo depois, lançando Kolo Muani e Hakimi, e Paulo Fonseca respondeu com Tiago Santos e Rémy Cabella. A substituição crucial, porém, só apareceu já dentro dos últimos 10 minutos: quando trocou Yusuf Yazıcı por Jonathan David. Já bem dentro do período de descontos, o avançado canadiano aproveitou uma defesa incompleta de Tenas para desviar para a baliza e garantir o empate para o Lille (90+4′).

Com este resultado, o Lille aumentou para 15 o número de jogos consecutivos sem perder para todas as competições, ficando ainda a dois pontos do terceiro lugar do Mónaco. Já o PSG falhou o objetivo de dilatar ainda mais a vantagem na liderança da Ligue 1, tendo agora mais cinco pontos do que o Nice.