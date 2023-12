O presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sofreu este sábado um acidente de viação numa rua dos arredores da Invicta e está internado no Hospital da CUF, onde passará a noite por precaução.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, que detalha que o líder dos dragões fraturou o nariz após o carro onde seguia ter sido atingido por trás por outro automóvel.

O jornal Record, por sua vez, indica que a fratura é ligeira, pelo que não carece de intervenção cirúrgica. Desta forma, a presença de Pinto da Costa junto da equipa do FC Porto no clássico em Alvalade, que se joga esta segunda-feira, estará assegurada.