O Presidente da Coreia do Sul pediu uma resposta imediata, em coordenação com Estados Unidos e Japão, ao mais recente lançamento de um míssil balístico intercontinental realizado pela Coreia do Norte em direção ao Mar do Japão.

Yoon Suk-yeol pediu que seja utilizado o recém-criado sistema de troca de informações sobre mísseis estabelecido como resultado de uma reunião trilateral realizada em agosto nos Estados Unidos, em que participaram o chefe de Estado sul-coreano, o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

A medida foi acionada após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional sul-coreano, já que o lançamento do míssil norte-coreano — segundo sul-coreanos, norte-americanos e japoneses — coloca em perigo a paz e a estabilidade na península coreana, noticiou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

“Temos que utilizar o sistema de troca de informações em tempo real e defender proativamente que a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão respondam de forma coordenada”, disse Yoon, sublinhando que as medidas devem ser “imediatas e esmagadoras” para enfrentar as “provocações” de Pyongyang.

As declarações de Yoon acontecem logo após o quinto lançamento de um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte neste ano. Este último teste balístico ocorreu poucas horas após o lançamento de um míssil de curto alcance.

As autoridades sul-coreanas condenaram estes lançamentos e afirmaram que constituem uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que proíbem a Coreia do Norte de utilizar tecnologia de mísseis balísticos.

Os últimos lançamentos ocorrem precisamente depois de Seul e Washington terem abordado uma futura estratégia de dissuasão nuclear em relação a Pyongyang e coincidem com a comemoração do 12º aniversário da morte do antigo líder norte-coreano Kim Jong-il, pai do atual líder do país, Kim Jong-un.

Também nas últimas horas, um submarino norte-americano com propulsão nuclear chegou à cidade portuária sul-coreana de Busan, precisamente num contexto de crescente preocupação com a possibilidade de a Coreia do Norte lançar um míssil intercontinental.