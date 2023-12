Um grupo de famílias de soldados russos mobilizados na Ucrânia apelou esta segunda-feira ao regresso dos seus familiares, exigindo ao Presidente russo, Vladimir Putin, que acabe com a guerra.

Os membros do canal de Telegram “Caminho para Casa” (Put’ Domoi), composto maioritariamente pelas esposas e mães dos soldados mobilizados, acusaram Putin de “levar as pessoas ao limite”, exigindo o fim do que o Kremlin insiste em chamar de “operação militar especial”.

“Nós, russos, já não temos esperança sob a sua liderança. Sente-se à mesa de negociações“, afirmou o grupo através de uma mensagem dirigida ao líder russo.

“Deixe-nos viver em paz! Ou vá você mesmo para a linha da frente e morra lá”, acrescentaram.

Cerca de 300 mil reservistas foram chamados para aumentar o número de tropas russas na Ucrânia, no âmbito da mobilização parcial anunciada por Putin, em setembro de 2022.

A mensagem do grupo “Caminho para Casa” foi acompanhada por um vídeo de um alegado soldado russo mobilizado que manifestou o seu desapontamento pelo facto de Putin ter ignorado o pedido de um limite de serviço de um ano para os soldados mobilizados.

“Assisti à [conferência de imprensa anual] Linha Direta com o nosso Presidente e não há esperança nem sinais de que os nossos soldados mobilizados regressem a casa num futuro próximo”, afirmou o soldado.

Putin respondeu a dezenas de perguntas de jornalistas e cidadãos russos durante o seu programa Linha Direta, na semana passada.