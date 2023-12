Em atualização

Portugal começou com três equipas na Liga dos Campeões e apenas uma na Liga Europa, Portugal chegou a dezembro com três equipas na Liga Europa e apenas uma na Liga dos Campeões – e com carimbos para esse mal menor que chegaram apenas à última, com o Benfica a remediar da forma possível a má campanha na Champions (que não impediu ainda assim o acesso ao novo Mundial de Clubes a 32 equipas, tal como o FC Porto) com um triunfo por dois golos em Salzburgo e o Sp. Braga a contar com uma “ajuda” do Real Madrid para aproveitar a derrota do Union Berlim e “anular” o desaire em Nápoles. A eles juntava-se também o Sporting, que apesar de ter sido inferior à Atalanta apenas durante 45 minutos em Alvalade não conseguiu fugir à segunda posição do grupo e consequente passagem ao playoff de acesso aos oitavos. Agora, ambos os caminhos eram diferentes mas tinham um ponto comum: a vontade de “fugir” a equipas italianas no sorteio.

Do lado de encarnados e minhotos, que jogaram este domingo na Pedreira com triunfo dos campeões por 1-0, a Roma de José Mourinho, Renato Sanches, Rui Patrício e companhia surgia como adversário a evitar no pote dos segundos classificados da Liga Europa entre uma “armada francesa” que contava com Marselha, Rennes e Toulouse (todos fora do top 5 da Ligue 1 à 16.ª jornada). Já da parte do Sporting, que recebe esta segunda-feira o FC Porto em Alvalade na luta pela liderança do Campeonato, o AC Milan de Rafael Leão e companhia surgia como opositor teoricamente mais forte entre os seis possíveis, sobrando depois equipas de variados países mas apenas um dos Big 5 das ligas europeias (Lens, sétimo classificado da Ligue 1).

Os dados estavam lançados para um sorteio que contaria com o antigo central Julien Escudé (vencedor da Liga Europa em duas ocasiões pelo Sevilha) iria apurar os confrontos que se vão realizar nos dias 15 e 22 de fevereiro, sendo que a primeira mão chegará logo depois do primeiro “jogo grande” da segunda volta entre Sporting e Sp. Braga. E com essa particularidade de os dois adversários teoricamente mais fortes terem saído logo, entre Roma (Feyenoord) e AC Milan (Rennes). Com as “favas” de fora, acabaram por chegar “brindes” quase escolhidos a dedo perante os cenários em cima da mesa: o Sporting defronta o Young Boys com a primeira mão na Suíça, o Benfica joga com o Toulouse e o Sp. Braga tem pela frente o Qarabag.

Sorteio do playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa

Feyenoord (Países Baixos)-Roma (Itália)

AC Milan (Itália)-Rennes (França)

Lens (França)-Friburgo (Alemanha)

Young Boys (Suíça)-Sporting (Portugal)

Benfica (Portugal)-Toulouse (França)

Sp. Braga (Portugal)-Qarabag (Azerbaijão)

Galatasaray (Turquia)-Sparta Praga (Rep. Checa)

Shakhtar (Ucrânia)-Marselha (França)

Equipas apuradas para o playoff via Liga dos Campeões

Galatasaray (Turquia, 5 pontos atrás de Bayern e Copenhaga mas à frente do Manchester United)

Lens (França, 8 pontos atrás de Arsenal e PSV mas à frente do Sevilha)

Sp. Braga (Portugal, 4 pontos atrás de Real e Nápoles mas à frente do Union Berlim)

Benfica (Portugal, 4 pontos atrás de Real Sociedad e Inter mas à frente do Salzburgo)

Feyenoord (Países Baixos, 6 pontos atrás de Atl. Madrid e Lazio mas à frente do Celtic)

AC Milan (Itália, 8 pontos atrás de B. Dortmund e PSG mas à frente do Newcastle)

Young Boys (Suíça, 4 pontos atrás de Manchester City e RB Leipzig mas à frente do Estrela Vermelha)

Shakhtar (Ucrânia, 9 pontos atrás de Barcelona e FC Porto mas à frente do Antuérpia)

Group stage complete ???? What surprised you most? ????#UCL pic.twitter.com/OsXqhOHrDE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023

Equipas apuradas para o playoff via Liga Europa