A história do Sporting com equipas suíças é tudo menos amor à primeira vista mas teve a particularidade ao longo dos anos de ir corrigindo desaires. Exemplos práticos: a seguir à derrota na antiga Taça das Cidades com Feira com o Zurique em 1967/68, veio uma vitória na Taça dos Vencedores das Taças de 1973/74 com o mesmo adversário; após as eliminações com Neuchatel Xamax e Grasshoppers na Taça UEFA nos anos 80 e 90, chegaram triunfos na Liga Europa e na Champions com Basileia em 2008 (com a particularidade de esses sucessos em 2008/09 terem coincidido com a melhor participação dos leões numa fase de grupos da Liga dos Campeões). No entanto, a realidade foi mudando. E mudou, sobretudo, a nível nacional, com aquilo que era a competitividade da liga suíça a cair enquanto a Primeira Liga foi mantendo o seu patamar. Aqui entronca o fator que pode ser diferenciador no playoff de acesso aos oitavos da Liga Europa com o Young Boys.

Campeão por cinco vezes nos últimos seis anos, ficando com a hegemonia que antes tinha pertencido ao Grasshoppers e que passou depois para o Basileia (11 vezes campeão de forma consecutiva até 2017), a formação de Berna ocupa nesta fase o primeiro lugar da Liga suíça com 38 pontos em 18 jogos, sendo a equipa com mais vitórias (11), menos derrotas (dois), mais golos marcados (40) e menos golos sofridos (17). Orientado por Raphaël Wicky, antigo campeão como jogador pelo Sion que treinou o Basileia antes de rumar aos EUA (seleção Sub-17 e Chicago Fire), o Young Boys terminou a fase de grupos da Champions no terceiro lugar após vencer a “batalha” com o Estrela Vermelha entre derrotas com Manchester City e RB Leipzig.

Joël Monteiro, avançado de 24 anos que fez a formação em clubes como Sion ou Lausanne sem nunca ter passado por Portugal ao contrário do irmão Elton (jogou na Académica e no Sp. Braga B, tendo sido chamado às seleções jovens até aos Sub-21), é o único jogador com nacionalidade portuguesa apesar de ter nascido na Suíça num plantel onde está também Loris Benito, lateral que passou pelo Benfica em 2014/15. Miralem Sulejmani, sérvio que jogou também na Luz entre 2013 e 2015, esteve até 2022 nos helvéticos.

Em termos históricos, a vantagem joga a favor do Sporting a dois níveis. Por um lado, e olhando para todos os confrontos diante de formações suíças, os leões levam dez vitórias e apenas quatro derrotas; por outro, e analisando os duelos do Young Boys contra equipas portuguesas, os helvéticos nunca conseguiram ganhar, entre dois empates com o Sp. Braga no playoff da Liga Europa de 2011/12 (0-0 e 2-2) e duas derrotas na fase de grupos da Liga Europa diante do FC Porto em 2019/20, ambos por 2-1.

