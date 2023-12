Sérgio Conceição frisou várias vezes ao longo das intervenções que fez no final do clássico que o FC Porto perdeu para o Sporting (2-0): “Fazemos contas em maio”. O tom ao estilo de falamos em casa podia deixar antever que o treinador dos dragões estava desagradado com a derrota dos azuis e brancos, mas a verdade é que, do ponto de vista do técnico, nem tudo foi mau na visita a Alvalade. “Foi o jogo em que encontrei o Sporting com mais dificuldades”, destacou.

O FC Porto já estava em desvantagem no início da segunda parte e tudo ficou mais difícil para os dragões quando Pepe foi expulso, deixando os azuis e brancos em inferioridade numérica, algo que também já tinha acontecido na visita ao Benfica, quando Fábio Cardoso viu vermelho. “O que levo daqui são dois golos sofridos e duas horas em que os rivais estão à nossa frente, em que jogamos com menos um jogador. Viemos jogar à Luz e a Alvalade e jogámos duas horas com menos uma unidade em campo. Mas fomos corajosos, tanto nesse jogo, como hoje. Estamos aqui para lutar e dar muita luta”, garantiu Sérgio Conceição.

“A expulsão [de Pepe, contra o Sporting] é correta. Não vi o lance ao pormenor, mas vi que o Matheus Reis está a sangrar. Mas há sempre esta provocação enorme. O Pepe é um jogador e um homem que nos tem dado tantíssimo e vai continuar a dar. A expulsão na Luz depende do critério”, continuou o treinador dos dragões.

O emblema azul e branco sai de Alvalade na terceira posição do campeonato, a três pontos do líder isolado, Sporting. No entanto, Sérgio Conceição garante que espera ver o FC Porto no topo da tabela no final da época. “A sensação é de que perdemos três pontos. Por aquele que foi o ambiente, os festejos, realmente, somos uma equipa forte, que está aqui para dar uma resposta positiva ao longo do campeonato. O campeonato parece que ficou decidido hoje. Não digo que não se festejem as vitórias, e tem que se festejar, mas estamos em dezembro”, analisou Conceição, “Achei que foi dos jogos mais ‘fáceis’. Parece um contrassenso dizer isto, porque perdemos 2-0, mas foi aquilo que senti como treinador, porque vi outras coisas que o comum dos mortais não vês”.