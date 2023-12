O dirigente e ex-deputado do PCP João Oliveira vai voltar à política ativa, uma vez que será o cabeça de lista dos comunistas às eleições europeias marcadas para junho.

Uma nota do partido, enviada na manhã desta terça-feira, adianta que o antigo líder parlamentar, que é advogado e costumava candidatar-se pelo círculo de Évora, vai assim fazer campanha por um lugar em Bruxelas.

Isto traz uma renovação à lista do PCP, uma vez que o atual eurodeputado João Ferreira era já repetente como cabeça de lista às europeias (saiu a meio deste mandato para se dedicar apenas ao papel de vereador em Lisboa).

João Oliveira foi líder parlamentar entre 2013 e 2022, tendo liderado a bancada durante todo o período da geringonça. Acabou por sair do Parlamento na sequência da derrota eleitoral de 2021, quando o PS chegou à maioria absoluta. Mas continua a ser um dos nomes mais acarinhados do partido, havendo quem alimentasse a expectativa de que fosse o escolhido para suceder a Jerónimo de Sousa.

Os comunistas têm divulgado aos poucos os nomes que vão levar às eleições do próximo ano. No caso das legislativas, contarão com o novo líder, Paulo Raimundo, como cabeça de lista em Lisboa e com o já deputado Alfredo Maia no Porto.