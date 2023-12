Jovens de 19 e 20 anos detidos por sequestro do menino Jesus em Espanha

Pelo meio, surgiram num vídeo nas redes sociais. Notava-se apenas que eram jovens. Estavam encapuçados, tinham a cara pixelizada e usavam óculos de sol. Confessavam ser os autores do sequestro. Asseguravam que tinham sequestrado o menino Jesus porque “a polícia não era capaz de tomar conta do bebé” e que ele não aparecia se não recebessem dois mil euros pelo seu resgate. Nas imagens, os sequestradores mostram ainda uma colher de madeira junto à figura, como se a alimentassem, garantido que ia comer e não ia dormir ao relento.

@metropolesoficial Dois homens foram presos pela polícia de São Vicente de Raspeig, na Espanha, nesse domingo (17/12), após sequestrarem o menino #Jesus de um presépio da cidade. As autoridades souberam do sequestro após os criminosos divulgarem um vídeo em redes sociais. Nas imagens, eles pedem 2 mil euros, o equivalente a R$ 10 mil. Após investigações, a polícia conseguiu localizar os dois jovens, de 17 e 19 anos, que sequestraram a estátua. Os meliantes confirmaram o crime e foram presos. Logo depois, Jesus voltou para o #presépio sem danos. #TikTokNotícias ♬ som original – Metrópoles Oficial

Na praça, no berço de palha do presépio inaugurado com pompa e coro, tinham deixado uma caricatura, para desgosto dos cidadãos da localidade, que leva as festas de Benimaclet muito a sério. A figura do menino Jesus é, aliás, um pequeno tesouro, já que foi doado por uma organização fundada em 1548, a Confraria dos Santos da Pedra e Cristo da Providência de Benimaclet, que decidiu contribuir para as Festas de Natal com este presépio em tamanho real e tornar-se a organizadora dos principais eventos.

O roubo foi imediatamente denunciado pela autarquia e pela Associação Cultural “Povo de Benimaclet” de Valência, que considerou estes furtos um “pesadelo” realizado por pessoas “selvagens” e com “más intenções”.

Nesta segunda-feira, já com o vídeo do Tik Tok com milhares de visualizações (vê-se aliás como põem a figura na mala do carro), dois jovens de 19 e 21 anos foram detidos pelo rapto. Confessaram e a figura foi recuperada junto a um contentor do lixo, não muito longe da praça onde está o presépio. Depois de limpo, o menino voltou ao berço de palha.