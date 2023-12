Um “estímulo” para o PSD. É assim que Luís Montenegro interpreta o facto de Pedro Passos Coelho se ter pronunciado pela primeira vez sobre a crise política em curso, deixando críticas violentas a António Costa e ao caso que provocou a queda do Executivo.

Apesar de estar no Campus de Justiça para depor no âmbito do caso EDP, Passos acabou por prestar algumas declarações sobre a crise política, considerando que Costa fez uma “indecente e má figura”. Ora, Montenegro, entretanto questionado pelos jornalistas numa ação do PSD, aproveitou para concordar, assinalando que acredita que a queda de Costa será “caso único”.

“Creio que será mesmo caso único no mundo, uma maioria absoluta cair desta maneira. Não há memória de um Governo cair por esta indecência”, reforçou o atual líder do PSD, considerando que Passos, tantas vezes considerado uma espécie de sombra sobre a sua liderança (e cujo regresso à política ativa é desejado por parte do partido), veio ajudar o PSD: “As palavras de Pedro Passos Coelho também nos estimulam para o futuro.”

Passos veio também dizer que o próximo Governo deve ter “autoridade moral” para impor uma “política diferente”, esperando que o PSD seja “o partido liderante” nesse próximo Executivo. “Posso formular um desejo muito sincero de que o PSD possa estar preparado para os tempos que aí vêm”, disse, recusando pronunciar-se sobre a hipótese, que Luís Montenegro tem rejeitado, de fazer acordos com o Chega para governar.

Montenegro falou no mesmo sentido: o objetivo do PSD deve passar agora por, além de ter um projeto “mobilizador e transformador” para o país, “transformar as condições e autoridade política e moral” do Governo, após a inesperada crise política que se desencadeou no último mês e meio. A campanha está mais do que lançada.