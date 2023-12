A Alibaba pode ser mais conhecida pelos recordes de compras na China, da Black Friday ao dia dos solteiros, mas a aventura da tecnológica não começou pelo comércio eletrónico direto ao consumidor. Em 1999, Jack Ma estruturou a empresa assente num negócio B2B (business to business), ligando negócios uns aos outros. Desde o início que o foco recaiu sobre as pequenas e médias empresas (PME) que procuravam fornecedores e clientes empresariais. Com o crescimento do conglomerado chinês ao longo dos anos, a divisão de negócio que estabelece estas ligações ganhou o nome Alibaba.com.

Kuo Zhang é o presidente do negócio B2B, cargo que ocupa desde julho de 2017. Antes de ocupar esse posto, esteve associado ao Taobao e ao Tmall, os segmentos da Alibaba virados para o consumidor final. Passou também por gigantes como a Microsoft e a IBM.

Em entrevista ao Observador sobre o negócio no mercado europeu, Zhang considera que “até agora está a correr bem”, realçando o investimento feito pela companhia na Europa através da aquisição de uma participação numa empresa europeia.

