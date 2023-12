Nasceram 6 crias de golfinhos no Sado, número recorde em cerca de 40 anos

De dorso cinzento, com a zona do ventre mais clara e um bico pronunciado, estes golfinhos podem atingir 4 metros de comprimento e pesar 800 quilos. Atingem a maturidade sexual entre os 11 e os 12 anos, e a gestação dura cerca de 12 meses. Alimentam-se de peixes, cefalópodes (como chocos, lulas e polvos) e outros invertebrados. Em média, esta espécie vive cerca de 50 anos. Embora seja comum em todo o mundo, a população de roazes-corvineiros residente no Sado é única em Portugal e uma de apenas três que se conhecem na Europa.

As equipas do ICNF acompanham a população de golfinhos no terreno de forma a minimizar o impacto humano sobre esta população. Com a iniciativa “Proteger os Golfinhos”, promovem ações de sensibilização e alerta sobre os cuidados a ter na navegação quando os golfinhos são avistados.

Os nomes das novas crias vão ser escolhidos entre um conjunto de propostas pelos alunos do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, em Setúbal, Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, em Palmela, Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal e Agrupamento de Escolas de Grândola, que fazem parte dos municípios integrados na área da Reserva Natural do Estuário do Sado.