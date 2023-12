Em atualização

O palácio de Versalhes, em Paris, foi evacuado na manhã desta quarta-feira, devido a “um alerta de bomba”, de acordo com o jornal francês Le Figaro. Quase 2000 visitantes tiveram que abandonar o monumento, por “razões de segurança” disse a administração do palácio nas suas redes sociais.

As autoridades francesas, segundo o Le Parisien, estão a investigar “um possível pacote suspeito”.

As portas voltarão a abrir “assim que as verificações [da existência ou não de bomba] estiverem concluídas” e apelou à compreensão dos visitantes.

???? 20/12 10:20 a.m. For security reasons, the Palace of Versailles is evacuating visitors and will reopen as soon as the checks have been completed. Thank you for your understanding. pic.twitter.com/EmDW26BjzE

— Château de Versailles (@CVersailles) December 20, 2023