O parlamento aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, as audições do Conselho de Administração da Global Media, do empresário Marco Galinha e do ex-diretor da TSF Domingos Andrade sobre a reestruturação do grupo, que inclui saídas de cerca de 200 trabalhadores.

Os requerimentos para ouvir o Conselho de Administração da Global Media, o ex-presidente da Comissão Executiva do Global Media, Marco Galinha, e o ex-diretor da TSF Domingos Andrade foram propostos pelo Bloco de Esquerda e aprovados pela unanimidade dos deputados da Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação Juventude e Desporto antes das audições de representantes dos trabalhadores de Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF e O Jogo, que estão a decorrer.

As audições deverão ocorrer na primeira semana de janeiro de 2024.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que esta quinta-feira irá ao parlamento, disse na terça-feira à Lusa que “está a acompanhar a evolução do grupo Global Media e as notícias que têm vindo a público”.