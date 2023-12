Assim que for publicado o decreto de dissolução da Assembleia da República, o Parlamento e os deputados continuam a trabalhar, mas em formato mais reduzido e com poderes limitados. Depois de 15 de janeiro, os partidos deixam de ter a possibilidade de chamar os ministros e a comissão permanente vai reunir quinzenalmente.

Este conjunto de regras foi aprovado por unanimidade na Conferência de Líderes de 13 de dezembro. Numa altura em que os partidos estão a pedir a audição de vários ministros, ex-ministros e outros responsáveis da administração pública — à boleia do caso das gémeas brasileiras ou de problemas relacionados com a imigração e segurança –, esta é uma possibilidade que termina assim que for conhecido o decreto de dissolução. As questões podem continuar a ser feitas ao Governo, mas apenas por escrito.

Depois da formalização da dissolução, a comissão permanente — órgão que assegura o funcionamento do Parlamento e que reúne um número mais reduzido de deputados –, vai reunir quinzenalmente com o primeiro encontro a estar marcado para 24 de janeiro. Antes destes “mini plenários”, a Conferência de Líderes vai também reunir para ir agendando as iniciativas mais urgentes.

Também as comissões parlamentares deixam de ter trabalho regular e vão poder reunir apenas para terminar diplomas legislativos que ainda estejam em fase de redação final — ou seja, conclusão para publicação em Diário da República. Sem ser por estes motivos, as comissões parlamentares apenas vão poder dar resposta a questões relacionadas com os deveres e direitos dos deputados, pedidos de tribunais ou sobre matérias europeias urgentes.

No que toca à cooperação internacional, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, terá sempre que dar autorização prévia, mas pode manter-se a participação em organizações parlamentares internacionais e até as atividades dos grupos parlamentares de amizade.

Parlamento dos Jovens e comemorações do 25 de Abril continuam

Apesar de uma Assembleia a funcionar em velocidade reduzida, o programa Parlamento dos Jovens vai manter-se e com a participação de deputados. As sessões distritais e regionais vão decorrer logo na semana seguinte às eleições — antes da tomada de posse do novo quadro parlamentar –, ficando a fase nacional para a próxima legislatura.

Também as iniciativas que integram o programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição vão continuar por “existirem compromissos assumidos com pessoas e entidades externas à Assembleia da República”. Algumas dessas atividades já previstas são a inauguração de um centro interpretativo da Assembleia da República, uma exposição com obras de Maria Helena Vieira da Silva e a publicação de diversas obras relacionadas com os 50 anos da revolução.