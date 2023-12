O presidente da Câmara de Amarante declarou esta quinta-feira estar indignado com o encerramento da urgência do hospital da cidade na noite de Natal, anunciado pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

“O agora anunciado encerramento da urgência básica na noite de Natal parece-me a cereja no topo do bolo da insensatez, perante o qual, enquanto cidadão e enquanto presidente da Câmara Municipal de Amarante, não posso deixar de manifestar a minha completa indignação”, refere José Luís Gaspar, num comunicado enviado à Lusa.

O autarca recorda serem já “dez anos de uma escandalosa falta de aproveitamento das condições existentes do Hospital de S. Gonçalo”, que Amarante, acentuou, tem vindo reiteradamente a denunciar.

“Perante o permanente estado de rutura do Hospital Padre Américo [em Penafiel], a falta de valências deste nosso equipamento é inexplicável e põe, irrefutavelmente, em causa a qualidade do serviço prestado às pessoas”, acrescentou chefe do executivo.

O Hospital de São Gonçalo, em Amarante, dotado de uma urgência básica, integra o CHTS, juntamente com o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde funciona a única urgência médico-cirúrgica do Tâmega e Sousa, território formado por 12 concelhos, com uma população superior a meio milhão de habitantes.

O encerramento da urgência de Amarante na noite de Natal foi comunicado publicamente na página do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, na rede social Facebook.

“Face aos acontecimentos recentes no país e à reavaliação que os médicos estão a fazer sobre a continuidade da indisponibilidade para completar as escalas de urgência, avisam-se todos os utentes da Urgência Básica do Hospital de Amarante que o serviço estará encerrado na noite de Natal, entre as 18:00 do dia 24 e as 08:30 horas do dia 25 de dezembro”, lê-se naquela informação.

Refere-se, ainda, que os doentes que necessitem, naquele período, se devem dirigir à urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.